Первая лига не будет доиграна по регламенту в полном виде
Совет лиг Профессиональной футбольной лиги провел заседание на стадионе Оболонь Арена в Киеве, на котором решилась судьба Первой лиги Украины, которая была остановлена из-за пандемии коронавируса.
“Шесть клубов проголосовали “за“, 8 - “против“, один “воздержался“, а представители еще одного клуба отсутствовали на собрании.
Участники Совета лиг не смогли решить, в каком виде необходимо завершить чемпионат Первой лиги. ПФЛ обратится к каждому из клубов опросу по формату завершения соревнований: провести мини-турнир за повышение в классе в Favbet Лигу и за право остаться в Первой лиге.
Также рассматриваются варианты оставить текущее турнирное положение команд или аннулировать результаты сезона 2019/20. Принято решение впоследствии будет направлено на исполком УАФ для утверждения“, - гласит заявление МФК Прикарпатье в Facebook.
Отметим, что Вторую лигу Украины завершили досрочно.
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