Беседин: После одного занятия по танцам сказал, что больше они меня не увидят
Футболист также признался, что занимался каратэ вместе с братом.
Нападающий киевского Динамо Артем Беседин рассказал, что в детстве посетил один урок по танцам, однако сразу понял, что больше не хочет этим заниматься.
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“Когда был маленьким, сходил на одно занятие по танцам, после чего всем сказал “до свидания, больше вы меня здесь не увидите“ и никогда в жизни туда не возвращался.
Также мой старший брат пять лет занимался каратэ, у него даже есть черный пояс, и я с ним три месяца посещал занятия. После этого уже пошел на футбол и ни на что больше не отвлекался“, - цитирует Беседина пресс-служба Динамо.
Ранее Артем Беседин рассказал, кто является его любимыми спортсменами.
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