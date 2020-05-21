Беседин: Болею за Ломаченко и Усика, в смешанных единоборствах - за Нурмагомедова
Нападающий киевского Динамо Артем Беседин рассказал, какие виды спорта ему нравятся и за каких спортсменов он болеет.
“Очень нравится теннис. Люблю смотреть, когда играют Роджер Федерер и Рафаэль Надаль, а также наши соотечественницы - Элина Свитолина, Даяна Ястремская.
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Кроме Федерера и Надаля, которых я уже назвал, также болею за наших боксеров Василия Ломаченко и Александра Усика, в смешанных единоборствах нравится Хабиб Нурмагомедов.
Их бои стараюсь не пропускать. Если они проходят ночью или рано утром, то завожу будильник и просыпаюсь вовремя. Это в том случае, конечно, если в этот день у нас нет матча“, - приводит слова Беседина официальный сайт Динамо.
Также футболист рассказал, какие матчи впечатлили его больше всего.
“Очень приятные впечатления от посещения матчей Металлиста, еще когда учился в академии в Харькове. В частности, хорошо помню, как харьковчане в Лиге Европы обыграли дома итальянскую Сампдорию (2:1).
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Также в Харькове посещал матчи Евро-2012, в частности поединок между Португалией и Нидерландами, и атмосфера, которая царила на турнире, останется в воспоминаниях на всю жизнь.
Когда переехал в Киев, играл за дублирующий состав, то наибольшее впечатление произвел поединок Лиги Европы с английским Эвертоном (5:2)“, - добавил Артем.
Ранее сообщалось, что УЕФА огласил окончательное решение по делу о допинге Артема Беседина.
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