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Вторую лигу Украины завершили досрочно

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Решение по Первой лиге еще не принято.
Вторая лига завершена досрочно
Вторая лига завершена досрочно

Сезон-2019/20 во Второй лиге чемпионата Украины завершили досрочно. Данное решение было принято большинством голосов во время заседания совета лиг,.

Как сообщает Артем Франков на своем Telegram-канале, судьба Первой лиги на данный момент не решена, но большинство клубов против доигровки. Когда этот вопрос будет улажен, Первая и Вторая лиги примут решение по обмену. 

Источник также отмечается, что за то, чтобы доиграть сезон во Второй лиге проголосовал только Подолье.

Ранее сообщалось, что сезон-2019/20 в УПЛ возобновят 30 мая.

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Теги: Украина, Вторая лига, футбол
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