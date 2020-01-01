Вторую лигу Украины завершили досрочно

Решение по Первой лиге еще не принято.

Сезон-2019/20 во Второй лиге чемпионата Украины завершили досрочно. Данное решение было принято большинством голосов во время заседания совета лиг,.

Как сообщает Артем Франков на своем Telegram-канале, судьба Первой лиги на данный момент не решена, но большинство клубов против доигровки. Когда этот вопрос будет улажен, Первая и Вторая лиги примут решение по обмену.

Источник также отмечается, что за то, чтобы доиграть сезон во Второй лиге проголосовал только Подолье.

Ранее сообщалось, что сезон-2019/20 в УПЛ возобновят 30 мая.