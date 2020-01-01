Рац: Надеюсь, Шахтер выиграет Лигу чемпионов

Румынский экс-футболист рассчитывает, что "горняки" исполнят мечту президента клуба.

Известный экс-защитник донецкого Шахтера Разван Рац поделился воспоминаниями о победе "горняков" в Кубке УЕФА в 2009 году.

"После вылета из Лиги чемпионов я сказал в интервью, что мы возьмем КУЕФА. Тогда мы были как братья, как одно целое. За неделю до исторического триумфа Мирча Луческу сказал нам: "В финале нужно побеждать, а не просто играть". Нет смысла дойти до решающего поединка и уступить в нем.

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Самый тяжелый момент в матче? Когда Вердер сравнял счет. Пятов ошибся в эпизоде, но вся команда его поддержала, я даже подошел и обнял его. Такое случается в карьере каждого футболиста, но не стоит забывать, что после этого Пятов несколько раз спас нас.

Я благодарен Шахтеру за то, что клуб дал мне возможность выиграть евротрофей. Абсолютно все внесли вклад в эту победу, начиная с президента и заканчивая каждым работником клуба", - приводит слова Раца сайт телеканалов Футбол 1/2/3.

Кроме того, Разван сообщил, что может быть лучше победы в Кубке УЕФА.

"Только победа в Лиге чемпионов может быть лучше триумфа в Кубке УЕФА. Это классная мотивация для новых свершений. Надеюсь, что Шахтер исполнит мечту президента клуба и добудет победу в Лиге чемпионов", - добавил румын.

Напомним, 11 лет назад донецкий Шахтер обыграл Вердер со сетом 2:1 в финале Кубка УЕФА.