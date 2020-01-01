Левандовски: Перед финалом Кубка УЕФА Луческу сказал, что проигравших никто не помнит

Экс-игрок Шахтера поделился эмоциями от победы в еврокубковом турнире.

Бывший полузащитник донецкого Шахтера Мариуш Левандовски вспомнил, как “горняки“ выиграли в финале Кубка УЕФА, который после этого переименовали в Лигу Европы.

“Мы чувствовали, что сильнее каждого соперника в каждом матче. У нас был хороший тренер Мирча Луческу, который проводил много теоретических, индивидуальных и групповых занятий с футболистами.

Читай также: Мариуш Левандовски: Хотелось бы когда-нибудь стать тренером Шахтера

Перед матчем он сказал нам: “Проигравших в финале никто не помнит“. Был очень короткий разговор, который пошел на пользу нашей команде. По ходу сезона все думали, что Луческу уйдет, но президент оставил его, показав, что верит не только в Мирчу, а и в команду.

После заявления Рината Ахметова о том, что тренер остается, футболисты почувствовали мощный импульс, который помог добиться невероятных результатов“, - рассказал Левандовски в интервью Футбол 1/2/3.

Напомним, 11 лет назад в финале Кубка УЕФА Шахтер обыграл Вердер со счетом 2:1.