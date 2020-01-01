Экс-игрок Динамо: Сначала для меня было тяжело привыкнуть к нагрузкам Лобановского

Флорин Чернат считал переход в Динамо вызовом самому себе.

Бывший полузащитник сборной Румынии Флорин Чернат рассказал, почему решил перейти в Динамо Киев в 2001 году.

“Я много слышал о киевском Динамо, знал, кто тренирует эту команду, и что “бело-синие“ регулярно выступают в еврокубках. Для меня возможность играть в Лиге чемпионов была самым важным моментом. Это был своеобразный вызов себе, новый и важный. Лобановский хотел меня видеть в своей команде, поэтому я решил перейти в киевское Динамо.

Перед подписанием контракта с киевлянами все в Румынии говорили мне - куда ты едешь, ты же не любишь много бегать, а у Лобановского все игроки “умирают“ на тренировках. Я сказал, что ничего страшного, я смогу. Сначала для меня было тяжело привыкнуть к нагрузкам в Киеве, было много беговой работы, много тестов. Но через год-два я освоился. Сложно было на тренировках, на сборах, но при этом во время матчей чувствовал себя легко“.

Также футболист поделился своим мнением о работе с легендарным Валерием Лобановским.

“Лобановский был очень сдержанным, неэмоциональным. Вначале мне показалось, что тренер не очень хочет со мной разговаривать, но остальные ребята объяснили, что он такой человек - серьезный и дисциплинированный, не любил с кем-то спорить.

Лобановский давал результат. С разными командами он выигрывал чемпионаты и кубки, поэтому все знают, что Лобановский - лучший тренер в СССР и Украине. Для меня это тоже был вызов - работать с таким великим тренером.

Как я уже упоминал, сначала мне все говорили, что через 3-4 месяца я вернусь из Динамо обратно в Румынию, потому что не смогу выдержать ритм и нагрузки, которые давал Валерий Васильевич. А я провел в Киеве восемь лет, и это был хороший период“, - цитирует Черната пресс-служба столичного клуба.

Напомним, Флорин Чернат защищал цвета Динамо с 2001 по 2009 год.