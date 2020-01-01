В Украине разрешили проведение спортивных соревнований до 50 человек
С 22 мая на территории страны можно проводить турниры без болельщиков.
Кабинет министров Украины решил перейти к следующей фазе ослабления карантина с 22 мая.
Согласно решению правительства, регионы могут проводить спортивные мероприятия до 50 человек и без зрителей. Соревнования, где будет более 50 участников и организаторов, будут обсуждаться с Министерством здравоохранения.
Официальное постановление будет доработано и опубликовано завтра, 21 мая.
Таким образом, чемпионат Украины может возобновится 30 мая, как было запланировано ранее.
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