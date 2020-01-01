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В Украине разрешили проведение спортивных соревнований до 50 человек

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С 22 мая на территории страны можно проводить турниры без болельщиков.
В Украине возвращается спорт
В Украине возвращается спорт
Getty Images

Кабинет министров Украины решил перейти к следующей фазе ослабления карантина с 22 мая. 

Согласно решению правительства, регионы могут проводить спортивные мероприятия до 50 человек и без зрителей. Соревнования, где будет более 50 участников и организаторов, будут обсуждаться с Министерством здравоохранения.

Официальное постановление будет доработано и опубликовано завтра, 21 мая. 

Таким образом, чемпионат Украины может возобновится 30 мая, как было запланировано ранее.

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Теги: футбол, спорт, Украина
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