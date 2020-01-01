В Украине разрешили проведение спортивных соревнований до 50 человек

С 22 мая на территории страны можно проводить турниры без болельщиков.

Кабинет министров Украины решил перейти к следующей фазе ослабления карантина с 22 мая.

Согласно решению правительства, регионы могут проводить спортивные мероприятия до 50 человек и без зрителей. Соревнования, где будет более 50 участников и организаторов, будут обсуждаться с Министерством здравоохранения.

Официальное постановление будет доработано и опубликовано завтра, 21 мая.

Таким образом, чемпионат Украины может возобновится 30 мая, как было запланировано ранее.