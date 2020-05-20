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В Сеть попало видео, где гопники избивают Беседина

Комментариев: 3
Несколько лет назад футболист оказался в эпицентре скандального эпизода.
Артем Беседин
Артем Беседин
ФК Динамо Киев

В Сеть попало видео скандального характера с участием форварда Динамо Артема Беседина. По информации источника, эпизод произошел в 2016 году, когда футболисту было 20 лет.

На видео Беседин, который, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесную перепалку, после чего один из “собутыльников“ игрока отправляет его в “нокаут“.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику (18+):

Ранее УЕФА огласил окончательное решение по делу Беседина.

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Теги: футбол, Артем Беседин, Динамо, вне игры
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  20.05.2020, 16:38
Оценка:  0
гость
на поле мудак и по жизни чмошник
гость  (аноним)  20.05.2020, 16:27
Оценка:  0
гость
Так а хуле,мусара все алкаши и их так и надо пиздошить
pусский  (аноним)  20.05.2020, 16:20
Оценка:  0
pусский
Не всех майдаунов посадили, Авакова в топку!
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