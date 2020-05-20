В Сеть попало видео, где гопники избивают Беседина

Несколько лет назад футболист оказался в эпицентре скандального эпизода.

В Сеть попало видео скандального характера с участием форварда Динамо Артема Беседина. По информации источника, эпизод произошел в 2016 году, когда футболисту было 20 лет.

На видео Беседин, который, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесную перепалку, после чего один из “собутыльников“ игрока отправляет его в “нокаут“.



Внимание, видео содержит ненормативную лексику (18+):

Ранее УЕФА огласил окончательное решение по делу Беседина.