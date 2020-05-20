Бабич: За эти два месяца потеряли игровую практику

Наставник азовского клуба отметил, что команда постепенно увеличивает нагрузку.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал о подготовке своих подопечных к возобновлению чемпионата Украины, которое запланировано на 30 мая.

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"Мы понимаем, что потеряли игровую практику за эти два месяца. Все вспоминать и наигрывать будем за счет работы средними и большими группами в игровых ситуациях. Нагрузка потихоньку увеличивается.

Небольшие есть проблемы у футболистов. Мы подводим их постепенно к нужным кондициям и даем нагрузку равномерно, чтобы не было мышечных травм. Какие-то ссадины, стыки есть. Но вся основная группа игроков в строю", - отметил Бабич в интервью телеканалу Футбол.

Ранее Александр Бабич отметил, что не стоит ждать зрелищного футбола после паузы.