Русин: Среди боксеров симпатизирую Василию Ломаченко
Форвард киевского Динамо Назарий Русин сообщил, что ему нравятся два боксера - один из них украинец, а другой - американец.
"Кроме футбола, увлекаюсь и слежу также за боксом. Среди боксеров симпатизирую Василию Ломаченко и американцу Деонтею Уайлдеру.
Когда-то в детстве занимался боксом. Сейчас могу дома с братом побоксировать, однако в будущем хотел бы заниматься боксом чисто для себя", - цитирует Русина официальный сайт Динамо.
Также Назарий вспомнил, какой спортивным матч оставил на него самое большое впечатление.
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"Могу выделить матч, который смотрел по телевидению: наибольшее впечатление произвел поединок между Италией и Францией в финале чемпионата мира-2006, когда Зинедин Зидан ударил головой в грудь Марко Матерацци", - добавил футболист.
Напомним, Назарий Русин подписал новый контракт с Динамо.
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