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Русин: Среди боксеров симпатизирую Василию Ломаченко

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Украинец также отметил, что сам в детстве занимался боксом.
Назарий Русин
Назарий Русин
ФК Динамо Киев

Форвард киевского Динамо Назарий Русин сообщил, что ему нравятся два боксера - один из них украинец, а другой - американец.

"Кроме футбола, увлекаюсь и слежу также за боксом. Среди боксеров симпатизирую Василию Ломаченко и американцу Деонтею Уайлдеру.

Когда-то в детстве занимался боксом. Сейчас могу дома с братом побоксировать, однако в будущем хотел бы заниматься боксом чисто для себя", - цитирует Русина официальный сайт Динамо.

Также Назарий вспомнил, какой спортивным матч оставил на него самое большое впечатление.

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"Могу выделить матч, который смотрел по телевидению: наибольшее впечатление произвел поединок между Италией и Францией в финале чемпионата мира-2006, когда Зинедин Зидан ударил головой в грудь Марко Матерацци", - добавил футболист.

Напомним, Назарий Русин подписал новый контракт с Динамо.

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Теги: Назарий Русин, Динамо, Динамо Киев, футбол, вне игры, Василий Ломаченко
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