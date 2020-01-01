Беседин: Необходимо укреплять слабые стороны, в том числе и мышцы

Футболист хочет побыстрее приступить к тренировкам с мячом.

Форвард Динамо Киев Артем Беседин, несмотря на дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил, активно поддерживает свою физическую форму.

“Пока во время карантина все поля, пригодные для упражнений с мячом, были закрыты, укреплял физическое состояние, держал тело в форме - выполняю различные кардиоупражнения, езжу на велосипеде, бегаю форт-леки. Тренируюсь каждый день с утра, пока на дорогах нет особых пробок. То есть, стараюсь держать себя в форме.

Тренировки длятся по-разному. Сегодня, например, занимался с восьми до 11 утра. Было кардио, вместе с Виталием Мандзюком проехали на велосипедах 50 километров. Делали небольшие паузы, во время которых разминались, работали над растяжкой и гибкостью. В принципе, нагрузка не особо ощущается, но на самом деле довольно тяжело пришлось, плюс дождь и ветер внес также свои коррективы в занятие.

Хочется, конечно, выполнять упражнения с мячом, но при этом понимаю, что необходимо укреплять слабые стороны, в том числе и мышцы, а также проблемные места, связанные с прошлыми травмами. Возможно, утром буду работать над “физикой“, а вечером выходить на поле - или наоборот.

“В УЕФА мне разрешили пройти восстановление на клубной базе в Конча-Заспе. Поэтому некоторое время я пользовался медицинским оборудованием, которое там имеется, для качественного восстановления после травмы. Сейчас выполняю все упражнения без ограничений - слава Богу, ничего не беспокоит“, - цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

Ранее Беседин рассказал, какие чемпионаты смотрит во время карантина.