Беседин: Очень понравился уровень футбола, который продемонстрировали Боруссия Д и Шальке

Украинец также смотрит обзоры чемпионата Беларуси.

Нападающий Динамо рассказал, какие чемпионаты смотрит во время карантина.

“Смотрел лишь обзоры матчей с участием брестского Динамо, где играют наши ребята - Милевский, Хачериди и Нойок. Сейчас же возобновились матчи немецкой Бундеслиги, и за ней уже буду следить“.

“В частности, на выходных с удовольствием посмотрел матч между дортмундской Боруссией и Шальке, очень понравился уровень футбола, который продемонстрировали команды“, - цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

Ранее Беседин заявил, что в Динамо нет нетехничных футболистов.