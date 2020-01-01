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Беседин: Очень понравился уровень футбола, который продемонстрировали Боруссия Д и Шальке

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Украинец также смотрит обзоры чемпионата Беларуси.
Артем Беседин
Артем Беседин
Getty Images

Нападающий Динамо рассказал, какие чемпионаты смотрит во время карантина.

“Смотрел лишь обзоры матчей с участием брестского Динамо, где играют наши ребята - Милевский, Хачериди и Нойок. Сейчас же возобновились матчи немецкой Бундеслиги, и за ней уже буду следить“.

“В частности, на выходных с удовольствием посмотрел матч между дортмундской Боруссией и Шальке, очень понравился уровень футбола, который продемонстрировали команды“, - цитирует Беседина официальный сайт Динамо.

Ранее Беседин заявил, что в Динамо нет нетехничных футболистов.

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Теги: футбол, Артем Беседин, Динамо
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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