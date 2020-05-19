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Сабо: Я категорически против контактов с Россией

Комментариев: 5
Легендарный специалист высказался о скандале вокруг Александра Усика и Василия Ломаченко.
Йожеф Сабо
Йожеф Сабо
footballua.tv

Экс-тренер Динамо Киев Йожеф Сабо прокомментировал участие украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в российском фильме.

“Это ненормально! Россия напала на Украину и я категорически против контактов с этой страной“, - сказал Сабо в интервью Expres Online.

Ранее сообщалось, что Александра Усика и Василия Ломаченко включили в базу Миротворца.

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Теги: футбол, бокс, Александр Усик, Василий Ломаченко, Йожеф Сабо, вне игры
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  19.05.2020, 19:28
Оценка:  0
гость
ОДНИМ СЛОВОМ: - СМЕРТЬ КАЦАПСКОЙ ПАДАЛИ!!!!!!!!!!!
В0ЛАНД    19.05.2020, 19:21
Оценка:  -22
В0ЛАНД
Старческий маразм на тебя напал,дед.А это гораздо страшнее нападения России.
гость  (аноним)  19.05.2020, 18:54
Оценка:  0
гость
САЙТ БЕЛАРУСКОГО БЛОГГЕРА, СУПЕР-ПОДЖИГАТЕЛЯ КАЦАПСКИХ ПЕРДАКОВ

https://www.youtube.com /channel/UChUiU9rKOgOZ4ZtFR--zuIg /videos

ЖИВЕ БЕЛАРУСЬ!!!!
гость  (аноним)  19.05.2020, 18:53
Оценка:  0
гость
Мастер-класс от Андрюши Полтавы, как надо посылать кацапскую падаль накуй:

https://www.youtube.com/w atch?v=yZOJkJmHgZU
гость  (аноним)  19.05.2020, 18:52
Оценка:  0
гость
ЙОЖЕФ, ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
ЗАТЕМ, НАСЦЫМ НА ИХ ЗАХОРОНЕНИЯ
АМИНЬ!
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