Сабо: Я категорически против контактов с Россией
Легендарный специалист высказался о скандале вокруг Александра Усика и Василия Ломаченко.
Экс-тренер Динамо Киев Йожеф Сабо прокомментировал участие украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в российском фильме.
“Это ненормально! Россия напала на Украину и я категорически против контактов с этой страной“, - сказал Сабо в интервью Expres Online.
Ранее сообщалось, что Александра Усика и Василия Ломаченко включили в базу Миротворца.
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ЖИВЕ БЕЛАРУСЬ!!!!
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ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
ЗАТЕМ, НАСЦЫМ НА ИХ ЗАХОРОНЕНИЯ
АМИНЬ!