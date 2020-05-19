Сабо: Я категорически против контактов с Россией

Легендарный специалист высказался о скандале вокруг Александра Усика и Василия Ломаченко.

Экс-тренер Динамо Киев Йожеф Сабо прокомментировал участие украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко в российском фильме.

“Это ненормально! Россия напала на Украину и я категорически против контактов с этой страной“, - сказал Сабо в интервью Expres Online.

Ранее сообщалось, что Александра Усика и Василия Ломаченко включили в базу Миротворца.