Перенос выборов президента УПЛ инициировал Шахтер - источник

Выборы должны были состоятся 25 мая.

Украинская Премьер-лига планировала провести выборы президента организации 25 мая, однако в итоге было принято решение о переносе данного мероприятия.

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По информации издания Спортивка, перенос выборов произошел по инициативе Шахтера. Именно донецкий клуб пролоббировал проведение выборов в другую дату, однако на данный момент неизвестно, когда именно выборы состоятся.

Напомним, Шахтер подал на выборы президента УПЛ кандидатуру Михаила Метревелли. Также на пост претендуют Олег Смалийчук и Александр Шевченко.

Ранее сообщалось, что УПЛ возобновится 30 мая.