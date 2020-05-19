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Перенос выборов президента УПЛ инициировал Шахтер - источник

Комментариев: 2
Выборы должны были состоятся 25 мая.
Кандидат Шахтера на пост президента УПЛ Михаил Метревели
Кандидат Шахтера на пост президента УПЛ Михаил Метревели
ТК Футбол

Украинская Премьер-лига планировала провести выборы президента организации 25 мая, однако в итоге было принято решение о переносе данного мероприятия.

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По информации издания Спортивка, перенос выборов произошел по инициативе Шахтера. Именно донецкий клуб пролоббировал проведение выборов в другую дату, однако на данный момент неизвестно, когда именно выборы состоятся.

Напомним, Шахтер подал на выборы президента УПЛ кандидатуру Михаила Метревелли. Также на пост претендуют Олег Смалийчук и Александр Шевченко.

Ранее сообщалось, что УПЛ возобновится 30 мая.

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Теги: чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, выборы, Украина, Шахтер, Шахтер Донецк
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Комментариев (2)
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trgvm1    19.05.2020, 14:08
Оценка:  0
trgvm1
главное шоб донецкого мудака не выбрали
ANDREICH    19.05.2020, 14:07
Оценка:  0
ANDREICH
чому банабачеллі, немає україновецького?
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