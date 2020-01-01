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Футболисты Львова прошли тест на коронавирус

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Никто из представителей львовского клуба не заболел.
Львов прошел тестирование на коронавирус
Львов прошел тестирование на коронавирус
ПФК Львов

Все игроки и тренерский штаб Львова прошли обязательное тестирование на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт клуба, по результатам проверки ни у кого из представителей львовского клуба не выявили вирусной инфекции. После этого известия футболисты приступили к полноценной тренировки.

Ожидается, что первый официальный матч Львов проведет 30 мая, когда возобновится УПЛ. На данный момент команда имеет в активе 21 балл и занимает 9-е место.

Ранее сообщалось, что тесты игроков Ворсклы на коронавирус оказались отрицательными.

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Теги: Львов, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, коронавирус, тестирование, тест, вне игры
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