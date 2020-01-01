Футболисты Львова прошли тест на коронавирус
Никто из представителей львовского клуба не заболел.
Все игроки и тренерский штаб Львова прошли обязательное тестирование на коронавирус.
Как сообщает официальный сайт клуба, по результатам проверки ни у кого из представителей львовского клуба не выявили вирусной инфекции. После этого известия футболисты приступили к полноценной тренировки.
Ожидается, что первый официальный матч Львов проведет 30 мая, когда возобновится УПЛ. На данный момент команда имеет в активе 21 балл и занимает 9-е место.
Ранее сообщалось, что тесты игроков Ворсклы на коронавирус оказались отрицательными.
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