Мариуш Левандовски: Хотелось бы когда-нибудь стать тренером Шахтера

Поляк хотел бы тренировать донецкий клуб.

Бывший футболист Шахтера Мариуш Левандовски признался, что однажды хотел бы возглавить донецкий клуб.

“Говорят, мечты всегда сбываются. Хочу добиться успеха как тренер. Как футболист относился ко всему очень серьезно, так и сейчас. Конечно, хотелось бы когда-нибудь быть тренером Шахтера. Жизнь покажет.

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Недавно смеялся: когда начинал в Польше, у команды были оранжевые цвета. Вторая из маленького города, потом Шахтер. И сейчас, уже как тренер, первая и вторая команды - обе с оранжевыми цветами. Может, будет и третья?

Сейчас я очень доволен, что работаю в Термалике. Серьезные люди, можно строить команду. И набираться опыта как тренер, ведь человек учится всегда. Многое зависит от того, какая у тебя команда. Каждый тренер хотел бы иметь в распоряжении футболистов, как в великих клубах. Им можно говорить сделать так и так, зная, что их голова и взгляд всегда подняты.

А есть этапы, когда нужно смотреть, как человек принимает мяч. И в этом случае уже ты должен помочь ему стать футболистом. Задача тренера - чтобы никто не останавливался и ежедневно улучшал свою игру“, - рассказал поляк в интервью пресс-службе “горняков“.

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