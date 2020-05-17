Караваев: Мечтал получить футболку Ярмоленко

Украинец также хотел заполучить футболку Роналду.

Футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Караваев рассказал о том, с кем хотел поменяться футболками на поле.

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“В чемпионате Украины, когда я начинал в Севастополе, мечтал получить футболку Ярмоленко. Но получил только когда познакомился с ним в сборной Украины. Тогда и поменялись.

А вот когда мы играли против Португалии, то как и все, хотел получить футболку Криштиану Роналду, но не получилось. Кажется, тогда я так ни с кем и не поменялся. После первой игры был на эмоциях, а после второй они вообще зашкаливали“, - рассказал Александр Караваев в эфире Великого футбола.

Отметим, что Караваев назвал главную мечту в карьере.