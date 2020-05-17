Караваев назвал главную мечту в карьере

Футболист хочет добиться успеха в составе сборной Украины.

Футболист Динамо Киев и сборной Украины Александр Караваев озвучил свою главную мечту в профессиональной карьере.

“Моя мечта в карьере? Со сборной Украины я понял, что хотелось бы выиграть чемпионат Европы. Получаешь удовольствие от того, что делаешь с командой на поле. Эти большие мечты стали более желанными, когда появилось качество игры и результат.

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Андрей Шевченко дает посыл человека, который добивается максимальных целей. Перед первым матчем против сборной Португалии он сказал: “Да, вы играете против чемпионов Европы. И против лучшего игрока мира. Но вы же точно такие же, как и он!“.

Когда он это говорил, то видел свою карьеру футболиста: был обычным игроком и стал лучшим футболистом Европы. Мы можем сделать то же самое, во что и поверили. Не проиграли два матча Португалии, даже выиграли и показали хорошую игру. То, что делал Шевченко, он хочет передать и нам. Это важный психологический момент“, - рассказал Караваев в программе Великий футбол.

Отметим, что Караваев рассказал, в каком случае у его одноклубника Миколенко будут проблемы.