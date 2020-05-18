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Караваев: Стал восхищаться боксом, когда посмотрел бои Усика и Ломаченко

Комментариев: 2
Ранее футболист не воспринимал этот вид спорта.
Александр Караваев
Александр Караваев
ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Александр Караваев признался, что интересуется боксом.

“Я начал смотреть этот вид спорта в последние 2-3 года. Увидел тогда, как боксируют Усик и Ломаченко. Потом уже увидел и Гвоздика, и Беринчика.

Стал восхищаться боксом, когда посмотрел бои Усика и Ломаченко. До этого я не воспринимал этот спорт.

Не нравилось мне: бьют по лицу, больно, что они делают и зачем. А когда понял, что это искусство, как и футбол, то начал наблюдать“, - заявил футболист в эфире программы Великий футбол.

Ранее Александр Караваев ответил Виталию Миколенко, который заявил, что Александр делает прическу десять минут.

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Теги: футбол, Александр Караваев, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ, Александр Усик, Василий Ломаченко
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  18.05.2020, 14:52
Оценка:  0
гость
А мне телка на сауне сосала под бой усик-гассиев.
kerrohhop    18.05.2020, 14:44
Оценка:  -22
kerrohhop
Ах ты ж ганэбный зрадныку!Ты что,не знаешь что Усик и Ломаченко-это путинские агенты,а те кто смотрит их бои,тот полковник ФСБ?!)))))))))
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