Коноплянка: На карантине хотелось выпрыгнуть из окна

Футболист признался, что сейчас игрокам тяжело набирать форму.

Полузащитник Шахтера Евгений Коноплянка рассказал о том, как проводил время на карантине.

“Время на карантине прошло незаметно. Поседел я. Хотелось выпрыгнуть из окна.

Мы просто нашли занятие: словили всех бабочек в лесу. Я бегал с сачком и домиком для бабочек. И мы выпускали их даже в доме. Поэтому, у нас было все. Три дня назад сложилось ощущение, будто меня родители заново записали на футбол“.

Футболист также высказался об особенностях тренировок после длительной паузы.

“В тренировочном процессе сейчас ничего особенного. Тренировки обычные. Сегодня было занятие, мы успели сыграть два тайма по 25 минут и третий - 15 минут. Дали хорошую нагрузку и есть ощущение в мышцах, что я действительно отыграл 90 минут. Приходим в форму, ребята набирают физические кондиции. Одно дело, когда ты крутишь дома велосипед или делаешь стабилизацию, но это нельзя сравнить с футболом.

До 23 лет я позволял себе месяц ничего не делать. Но после 23 лет, если я 15 дней ничего не делал, то обязательно выполнял хотя бы пробежку, потому что понимал, что нужно быстрее приходить в кондиции. Сейчас вообще это было невозможно делать, ведь у меня дома нет беговой дорожки, а велосипед - это совсем другое. Было тяжело набирать форму. Иногда я убегал в лес, прятался от всех, надевал маску и скафандр. До 30 мая все возможно, можно набрать 95% кондиций. Нужно проверить себя“, - заявил Коноплянка в эфире программы Великий футбол.

Ранее Коноплянка признался, что не жалеет о сорвавшемся трансфере в Ливерпуль.