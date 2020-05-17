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Караваев: Если Миколенко отрастит волосы, то будут проблемы

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Футболист ответил своему одноклубнику.
Александр Караваев
Александр Караваев
ФК Динамо Киев

Защитник Динамо Киев Александр Караваев рассказал, сколько времени ему нужно для того, чтобы привести в порядок свою прическу.

“Миколенко говорит, что я делаю прическу десять минут? Ему легко говорить. Он стрижется налысо - и ему больше ничего не надо. Мне надо не 15 минут, а максимум пять.

А если Миколенко отрастит волосы, будут проблемы“, - заявил футболист в эфире программы Великий футбол.

Ранее Караваев рассказал об особенностях тренировок после выхода из карантина.

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Теги: футбол, Александр Караваев, Виталий Миколенко
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