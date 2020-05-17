Караваев: Если Миколенко отрастит волосы, то будут проблемы

Футболист ответил своему одноклубнику.

Защитник Динамо Киев Александр Караваев рассказал, сколько времени ему нужно для того, чтобы привести в порядок свою прическу.

“Миколенко говорит, что я делаю прическу десять минут? Ему легко говорить. Он стрижется налысо - и ему больше ничего не надо. Мне надо не 15 минут, а максимум пять.

А если Миколенко отрастит волосы, будут проблемы“, - заявил футболист в эфире программы Великий футбол.

Ранее Караваев рассказал об особенностях тренировок после выхода из карантина.