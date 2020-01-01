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Дуэлунд: Будет тяжело настроиться на игры без присутствия зрителей

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Полузащитник киевлян отметил, что болельщики команды заждались трофея.
Миккель Дуэлунд
Миккель Дуэлунд
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Миккель Дуэлунд высказался о первых тренировках после карантина.

“Никакого дискомфорта не ощущаю. Наоборот, очень приятно наконец-то вернуться к тренировкам вместе со всеми. Я усиленно занимался дома на карантине, выполнял различные упражнения, чтобы поддерживать форму, и сейчас чувствую себя прекрасно.

Подготовка отличается от работы на сборах, где у нас есть много времени, чтобы, не форсируя подготовку, подойти к официальным матчам. Сейчас же в нашем распоряжении всего две недели, за которые необходимо и набрать кондиции, и вспомнить все то, что отрабатывалось до паузы.

С физической формой проблем никаких нет, лишь надо в тренировочном процессе вспомнить игровые и тактические наработки. Думаю, недели - дней десяти хватит для этого“.

Футболист также рассказал, готова ли команда играть без зрителей, а также прокомментировал возобновление Бундеслиги.

“Конечно, будет тяжело настроиться на игры без присутствия зрителей. Но мы должны понимать, что впереди у нас 11 матчей, в которых надо выложиться по максимуму, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Я довольно часто смотрю матчи Бундеслиги. Конечно, не мог пропустить рурское дерби между дортмундской Боруссией и Шальке. Непривычно видеть пустые трибуны Вестфаленштадиона, который обычно заполнен под завязку, но я был рад уже тому, что можно наконец посмотреть футбол высокого уровня. Дортмундцы продемонстрировали сильную игру и заслуженно выиграли“.

Датчанин оценил шансы киевлян на победу в Кубке Украины.

“Для нас очень важно завоевать трофей. В этом розыгрыше мы выбили нашего главного соперника, донецкий Шахтер, и теперь все горят желанием дойти до решающего матча и победить в нем. Болельщики Динамо заждались трофея, который мы просто обязаны вернуть в Киев“, - цитирует футболиста пресс-служба столичного клуба.

Ранее стало известно, когда может возобновится чемпионат Украины.

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Теги: футбол, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ, Миккель Дуэлунд
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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