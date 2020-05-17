Шевченко: До сентября футбольные чиновники должны скоординировать действия сборных

Украинский специалист выразил надежду, что границы скоро откроют.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что футбол в национальных сборных может вернуться осенью.

“Я очень соскучился по футболу. Как раз на это время мы планировали подготовку. Сейчас самое главное - правильно разобраться в сложившейся ситуации. Думаю, что УЕФА и ФИФА мониторят ситуацию в странах, в где возвращается футбол. Для международных матчей крайне важно, чтобы все границы открылись.

Надеюсь, что в сентябре мы будем разговаривать, имея определенную базу данных, которую нам предоставят. К этому времени футбольные чиновники должны скоординировать действия национальных сборных“, - заявил Шевченко в эфире программы Великий футбол