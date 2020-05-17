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Шевченко: До сентября футбольные чиновники должны скоординировать действия сборных

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Украинский специалист выразил надежду, что границы скоро откроют.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что футбол в национальных сборных может вернуться осенью.
 
“Я очень соскучился по футболу. Как раз на это время мы планировали подготовку. Сейчас самое главное - правильно разобраться в сложившейся ситуации. Думаю, что УЕФА и ФИФА мониторят ситуацию в странах, в где возвращается футбол. Для международных матчей крайне важно, чтобы все границы открылись.
 
Надеюсь, что в сентябре мы будем разговаривать, имея определенную базу данных, которую нам предоставят. К этому времени футбольные чиновники должны скоординировать действия национальных сборных“, - заявил Шевченко в эфире программы Великий футбол.

Ранее Шевченко рассказал, в какой клуб хотел бы вернуться.

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Теги: футбол, Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу
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