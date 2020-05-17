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Шевченко: Хотелось бы вернуться в клуб, в котором я блистал как игрок

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Наставник национальной команды отметил, что он сконцентрирован на работе со сборной.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о своих целях.

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“В данный момент я полностью сконцентрирован на работе со сборной. Для меня это главный приоритет. У нас очень много целей. Будем работать, чтобы достичь нужного результата.

Украинский специалист также прокомментировал слухи о возможном назначении в Милан.

Милан? Посмотрим, как сложится жизнь. Хотелось бы вернуться в клуб, в котором я блистал как игрок. Возможно, появится шанс стать тренером Милана.

Но будущее - размытое понятие. Сейчас я думаю только о работе с национальной командой“, - заявил Шевченко в эфире программы Великий футбол.

Ранее Андрей Шевченко назвал двух тренеров, которые сыграли ключевую роль в его карьере.

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Теги: футбол, Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу, Милан
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