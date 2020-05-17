Коноплянка: Я прошел удачный этап с Севильей, выиграв Лигу Европы

Украинец готов вернуться в испанскую команду в любой момент.

Полузащитник Евгений Коноплянка рассказал о сорвавшемся трансфере в Ливерпуль.

“Трансфер в Ливерпуль? А какой смысл сейчас жалеть? Уже ничего не вернешь. Если бы это было вчера, может быть, я бы еще вспоминал и пустил слезу. Но когда прошло столько времени - я не вижу смысла“.

Также украинец назвал любимый клуб, за который он выступал.

“Я прошел удачный этап с Севильей, выиграл Лигу Европы. Это непередаваемые эмоции. А коллектив какой там был - я бы вернулся уже завтра. Пусть меня депортируют туда, потому что это непередаваемые ощущения“.

Футболист не жалеет о переходе ни в одну из команд.

“В Шахтере, Шальке, и других моих командах были хорошие команды, поэтому жалеть я не стану. Все запоминают только неудачи - первый и третий мои сезоны в Шальке. Но все забыли, как мы стали вторыми во втором моем сезоне“, - отметил Коноплянка в эфире программы Великий футбол.

Ранее Евгений Коноплянка рассказал о самых красивых стадионах, где ему приходилось играть.