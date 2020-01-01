Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Защитник Десны: Завершать УПЛ нужно в одном, максимум в двух городах

Комментариев: 0
Андрей Гитченко считает, что завершить сезон нужно будет максимально быстро.
Андрей Гитченко
Андрей Гитченко
ФК Десна

Защитник черниговской Десны Андрей Гитченко рассказал о возобновлении тренировочного процесса после карантина и возможном продолжении чемпионата в рамках нескольких городов.

Читай также: Конопля: Мы готовимся к рестарту чемпионата

“Все были рады видеть друг друга - всем надоело сидеть дома. Летнего отпуска у нас не было никогда, тем более в течение двух месяцев. Поэтому ощущения не тождественны.

Тесты на коронавирус? Были опасения что ты можешь быть инфицированным и даже не догадываться об этом. Больно не было - взяли мазок и все.

Читай также: Президент Десны предложил доиграть матчи верхней шестерки УПЛ в Киеве

Не знаю будут ли слушать мнение обычного футболиста... Считаю, что играть нужно в одном, максимум - двух городах, так, чтобы было удобно всем командам.

В каком формате? Чем быстрее мы его доиграем - тем лучше. Не растягивать соревнования на длительный срок“, - приводит слова Гитченко официальный сайт Десны.

Напомним, украинские команды вышли из карантина и прошли обязательные тесты на коронавирус. После этого клубам было разрешено начать тренировки.

Ранее сообщалось, что украинская Премьер-лига возобновится 30-го мая.

Поделись:
Теги: Десна, Десна Чернигов, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь