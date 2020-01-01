Защитник Десны: Завершать УПЛ нужно в одном, максимум в двух городах

Андрей Гитченко считает, что завершить сезон нужно будет максимально быстро.

Защитник черниговской Десны Андрей Гитченко рассказал о возобновлении тренировочного процесса после карантина и возможном продолжении чемпионата в рамках нескольких городов.

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“Все были рады видеть друг друга - всем надоело сидеть дома. Летнего отпуска у нас не было никогда, тем более в течение двух месяцев. Поэтому ощущения не тождественны.

Тесты на коронавирус? Были опасения что ты можешь быть инфицированным и даже не догадываться об этом. Больно не было - взяли мазок и все.

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Не знаю будут ли слушать мнение обычного футболиста... Считаю, что играть нужно в одном, максимум - двух городах, так, чтобы было удобно всем командам.

В каком формате? Чем быстрее мы его доиграем - тем лучше. Не растягивать соревнования на длительный срок“, - приводит слова Гитченко официальный сайт Десны.

Напомним, украинские команды вышли из карантина и прошли обязательные тесты на коронавирус. После этого клубам было разрешено начать тренировки.

Ранее сообщалось, что украинская Премьер-лига возобновится 30-го мая.