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Фред рассказал, что мог уйти из Шахтера еще в 2015 году

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Футболист был близок к уходу из Шахтера на втором году в клубе.
Фред
Фред
Getty Images

Полузащитник Манчестер Юнайтед Фред, который в прошлом защищал цвета донецкого Шахтера, рассказал, что мог покинуть "горняков" еще в 2015 году.

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"Если не ошибаюсь, то в 2015 году у меня было предложение от Фламенго. Я был очень близок к тому, чтобы уйти из Шахтера.

Переговоры складывались хорошо, но потом у клуба появились какие-то финансовые проблемы, и я остался в Украине", - приводит слова Фреда BeSoccer.

Отметим, что в стане "горняков" Фред пробыл с 2013 по 2018 год. Он отыграл 101 матч в футболке Шахтера, в которых забил 10 голов.

Ранее сообщалось, что игрок Манчестер Юнайтед Фред купил третий дорогой автомобиль в текущем сезоне.

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Теги: Фред, Шахтер, футбол, Украина
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