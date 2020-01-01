Претендент на пост президента УПЛ: Невозможно работать в футболе, похожем на цирк

Олег Смалийчук считает, что украинскому футболу необходима честная конкуренция.

Претендент на пост президента Украинской Премьер-лиги Олег Смалийчук рассказал о своем отношении к монополии одного клуба в Украине.

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“Слушайте, я с уважением отношусь к любой профессии. Можно работать в футболе, можно работать в цирке. Но невозможно работать в футболе, похожем на цирк. Должна быть честная конкуренция, а не монополия одного клуба.

С нетерпением жду, как они сейчас собираются доигрывать, кто куда входит и кто откуда вылетает. Прогнозирую, что это все закончится войной, в которой победителей не будет“, - приводит слова Смалийчука Football.ua.

Также футболист поделился мнением об олигархах, которые владеют украинскими клубами.

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“Думаю, они и сами порой не знают, какой ценой их клубам даются некоторые победы. В большинстве случаев менеджмент клуба идет на любые авантюры, чтобы обеспечить своим работодателям хорошее настроение.

Считаю, что победы такой ценой - это путь в никуда. Необходим честный диалог со всеми участниками процесса, нужно менять правила. Болельщики уже давно демонстрируют свое отношение: уважаемые, это ваш футбол и ваши игрушки, нам такой футбол не интересен“, - отметил Смалийчук.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят продлить расследование против Павелко на шесть месяцев.