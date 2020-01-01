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Президент УАФ Павелко потерял отца

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В семье Андрея Павелко произошла трагедия.
Андрей Павелко
Андрей Павелко
facebook.com/andriy.pavelko/

Вчера, 16 мая, в семье президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко произошло печальное событие.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, скончался отец функционера Василий Павелко. Никаких подробностей о причине смерти не разглашается.

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"Украинская Премьер-лига искренне соболезнует президенту УАФ Андрею Павелко по поводу его потери - смерти отца. В это скорбное время разделяем вашу боль и скучаем вместе с вами", - говорится в заявлении УПЛ.

Ранее сообщалось, что молодой игрок Аталанты скончался в реанимации.

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Теги: УАФ, Андрей Павелко, футбол, вне игры
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