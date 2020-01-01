Соль - о матче с Шахтером: Это будет совсем необычная игра принципиальных соперников

Испанец считает, что у Динамо будет время на подготовку к матчу.

Нападающий Динамо Фран Соль рассказал о тренировочном процессе киевского клуба после карантина.

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“В принципе, сейчас тренировки такие же, как были до перерыва, без особых послаблений. Ведь мы собрались не после межсезонного отпуска, в период карантина тренерский штаб давал нам обязательную программу индивидуальных тренировок.

Чувствую себя прекрасно. Во время карантина я очень усердно тренировался, чтобы вернуться на базу в отличных физических кондициях.

Можно сколько угодно тяжело тренироваться дома, но когда ты выходишь на футбольное поле после длительного перерыва, это, как правило, всегда ощущается. Тем не менее, я был удивлен почувствовать, что все отточенные нами игровые связи хорошо сохранились. Все ребята демонстрируют хороший уровень работы с мячом и видения поля“, - отметил испанец.

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Форвард также поделился ожиданием от предстоящего матча против донецкого Шахтера в рамках чемпионата Украины.

“У нас целых две недели до матча. Думаю, этого времени вполне достаточно, чтобы быть готовыми на все сто. С нетерпением жду возобновления игр. Жаль только, что это будет совсем необычная игра принципиальных соперников - без зрителей этот матч будет ощущаться по-другому. Тем не менее, мы готовы встретиться с любым соперником“, - приводит слова Соля пресс-служба Динамо.

Ранее сообщалось, что Шахтер может провести домашний матч с Динамо в Киеве.