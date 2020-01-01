Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Бойко: Когда бываю в США, то пытаюсь посетить максимум спортивных мероприятий

Комментариев: 0
Вратарь столичного клуба интересуется баскетболом.
Денис Бойко
Денис Бойко
ФК Динамо Киев

Голкипер Динамо Денис Бойко рассказал о своих любимых видах спорта.

Читай также: Андриевский: На карантине играю в FIFA, мне импонирует киберспорт

“Чем интересуюсь кроме футбола? В основном, только баскетбол. Но когда бываю в США, то пытаюсь посетить максимум разных спортивных мероприятий, таких как NBA, NFL, NHL, MLB.

Когда есть возможность играю в баскетбол, волейбол и гандбол. Пару раз в бейсбол пробовал.

Кому симпатизирую? Для меня это ЛеБрон Джеймс.

В Америке любое спортивное мероприятие - это, в первую очередь, шоу. Все сделано специально для зрителей, атмосфера очень крутая на протяжении всего матча!

Очень много людей посещают баскетбол, хоккей, бейсбол или американский футбол не только, чтобы посмотреть матч, - многие просто приходят, чтобы развлечься с друзьями, поучаствовать в различных конкурсах, отдохнуть, послушать классную музыку, так как на каждом матче выступают известные ди-джеи.

Еще был на нескольких крутых музыкальных концертах в Европе - тоже незабываемые эмоции“, - сказал Бойко в интервью официальному сайту Динамо.

Ранее Виктор Цыганков поведал, какими видами спорта он интересуется. 

Поделись:
Теги: футбол, Денис Бойко, Динамо, чемпионат Украины, УПЛ
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: fcdynamo.kiev.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь