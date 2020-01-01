Бойко: Когда бываю в США, то пытаюсь посетить максимум спортивных мероприятий

Вратарь столичного клуба интересуется баскетболом.

Голкипер Динамо Денис Бойко рассказал о своих любимых видах спорта.

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“Чем интересуюсь кроме футбола? В основном, только баскетбол. Но когда бываю в США, то пытаюсь посетить максимум разных спортивных мероприятий, таких как NBA, NFL, NHL, MLB.

Когда есть возможность играю в баскетбол, волейбол и гандбол. Пару раз в бейсбол пробовал.

Кому симпатизирую? Для меня это ЛеБрон Джеймс.

В Америке любое спортивное мероприятие - это, в первую очередь, шоу. Все сделано специально для зрителей, атмосфера очень крутая на протяжении всего матча!

Очень много людей посещают баскетбол, хоккей, бейсбол или американский футбол не только, чтобы посмотреть матч, - многие просто приходят, чтобы развлечься с друзьями, поучаствовать в различных конкурсах, отдохнуть, послушать классную музыку, так как на каждом матче выступают известные ди-джеи.

Еще был на нескольких крутых музыкальных концертах в Европе - тоже незабываемые эмоции“, - сказал Бойко в интервью официальному сайту Динамо.

Ранее Виктор Цыганков поведал, какими видами спорта он интересуется.