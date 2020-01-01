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Болбат: В качестве передач и ударов я уступаю Срне

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Защитник "горняков" признался, что отвык выступать в атаке.
Сергей Болбат
Сергей Болбат
ФК Шахтер Донецк

Защитник Шахтера Сергей Болбат высказался о возобновлении тренировок.

“Тренировки проходят отлично. Два первых занятия, думаю, показали, что мы на хорошем уровне, потому что занимались индивидуально, выполняли программу“.

Футболист также прокомментировал новость о том, что ФИФА разрешила проводить командам по пять замен в матче.

“Пять замен в матче? Надо пробовать и смотреть, как получится. Есть же нюанс, что пять замен можно использовать за три паузы: поменять двоих, затем одного, потом еще двоих. Не знаю, как повлияет, ведь пять человек - это, считай, полкоманды. Время покажет. Может быть, в нынешней ситуации, когда футболисты не в своих лучших кондициях из-за карантина, это поможет“.

Игрок назвал свою любимую позицию на поле.

“Я играл на всех позициях, кроме центрального и левого защитников. Пусть на какой-то пять минут, но играл. Где комфортнее? Как сейчас, правым защитником, потому что я долгое время перестраивался, изучал особенности. Уже, наверное, отвык выступать в атаке.

Дарио Срна по позиции подсказывает. Речь о нюансах, которые характерны для него. Его видение: как бы он сыграл, что нужно было сделать. Я прислушиваюсь, потому что это очень ценные советы.

Думаю, в качестве передач, подач и ударов я ему уступаю. Это у Дарио на высочайшем уровне - не только в Шахтере, а вообще на фоне многих мировых команд“, - цитирует Болбата пресс-служба “горняков“.

Ранее сообщалось, что Шахтер может провести домашний матч с Динамо в Киеве.

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Теги: футбол, Шахтер, чемпионат Украины, УПЛ, Сергей Болбат
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Источник: shakhtar.com

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