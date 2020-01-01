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Игроки Днепр-1 прошли тесты на коронавирус

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Команда может приступить к тренировкам.
У игроков и сотрудников клуба COVID-19 не выявили
У игроков и сотрудников клуба COVID-19 не выявили
Днепр-1

Футболисты и работники Днепра-1 сдали тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба команды. Специальная медицинская лаборатория была развернута на территории тренировочной базы клуба.

Отмечается, что все результаты оказались негативными.

“Теперь наша команда может полноценно тренироваться и ждать окончательное официальное решение о возобновлении чемпионата Премьер-лиги“, - сказано в заявлении клуба.

Ранее стало известно, когда возобновится чемпионат Украины.

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Теги: футбол, Днепр-1, чемпионат Украины, УПЛ
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Источник: www.scdnipro1.com.ua

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