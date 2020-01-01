Игроки Днепр-1 прошли тесты на коронавирус
Команда может приступить к тренировкам.
Футболисты и работники Днепра-1 сдали тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба команды. Специальная медицинская лаборатория была развернута на территории тренировочной базы клуба.
Отмечается, что все результаты оказались негативными.
“Теперь наша команда может полноценно тренироваться и ждать окончательное официальное решение о возобновлении чемпионата Премьер-лиги“, - сказано в заявлении клуба.
Ранее стало известно, когда возобновится чемпионат Украины.
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