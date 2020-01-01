Игроки Днепр-1 прошли тесты на коронавирус

Команда может приступить к тренировкам.

У игроков и сотрудников клуба COVID-19 не выявили Днепр-1

Футболисты и работники Днепра-1 сдали тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба команды. Специальная медицинская лаборатория была развернута на территории тренировочной базы клуба.

Отмечается, что все результаты оказались негативными.

“Теперь наша команда может полноценно тренироваться и ждать окончательное официальное решение о возобновлении чемпионата Премьер-лиги“, - сказано в заявлении клуба.

Ранее стало известно, когда возобновится чемпионат Украины.