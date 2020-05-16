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Милевский: Ждал вызова в сборную, но там уже своя команда

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Футболист признался, что ждал звонка от Андрея Шевченко.
Артем Милевский
Артем Милевский
ФК Динамо-Брест

Форвард Динамо-Брест Артем Милевский заявил, что ждал вызова в сборную Украины.

 “Звонили ли мне из сборной? Ничего не было. Я так ждал этого. Когда ждал - пацаны говорили: “Миля, сейчас позвонят, может, в сборную вернешься“. Я так уже сам начал в это верить.

Но прошел месяц-второй-третий. И я понял, что там своя команда. Отличная команда, все молодые“, - сказал Милевский на своем YouTube-канале Миля.

Ранее Милевский опроверг информацию о том, что у него есть паспорт Беларуси.

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Теги: футбол, Артем Милевский, сборная Украины по футболу
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Комментариев (1)
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sergio76    16.05.2020, 10:22
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sergio76
ты просто пробухал все
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