Милевский: Ждал вызова в сборную, но там уже своя команда

Футболист признался, что ждал звонка от Андрея Шевченко.

Форвард Динамо-Брест Артем Милевский заявил, что ждал вызова в сборную Украины.

“Звонили ли мне из сборной? Ничего не было. Я так ждал этого. Когда ждал - пацаны говорили: “Миля, сейчас позвонят, может, в сборную вернешься“. Я так уже сам начал в это верить.

Но прошел месяц-второй-третий. И я понял, что там своя команда. Отличная команда, все молодые“, - сказал Милевский на своем YouTube-канале Миля.

Ранее Милевский опроверг информацию о том, что у него есть паспорт Беларуси.