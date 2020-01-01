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Караваев: Сейчас на тренировках работаем в том же режиме, что и до карантина

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Футболист отметил, что к возобновлению сезона команда подойдет в максимальных кондициях.
Александр Караваев
Александр Караваев
ФК Динамо Киев

Полузащитник Динамо Александр Караваев рассказал об особенностях тренировок после выхода из карантина.

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“Много внимания уделяем тактике, работаем над техникой, есть скоростные и силовые упражнения. В целом, работаем в том же режиме, что и до карантина в соревновательный период.

У нас сейчас полноценный тренировочный процесс, как и во время чемпионата.

Как первые тренировки? Непривычно, ведь давно вместе не тренировались, соскучились за двухсторонками десять на десять, тем же держанием мяча. Видно, как всех ребят переполняют эмоции“.

Футболист также оценил состояние команды перед рестартом сезона.

“На данный момент того тренировочного процесса, который нам предлагается тренерским штабом, вполне хватает. Уверен, что мы подойдем к возобновлению чемпионата в максимально возможных кондициях, чтобы показывать в матчах хорошую игру и добиваться результата“, - цитирует футболиста пресс-служба столичного клуба.

Ранее стало известно, когда возобновится чемпионат Украины.

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Теги: футбол, Александр Караваев, Динамо, чемпионат Украины
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Источник: fcdynamo.kiev.ua

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