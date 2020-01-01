Конопля: Мы готовимся к рестарту чемпионата

Футболист отметил, что в Десне стараются здороваться локтями.

Защитник Десны Ефим Конопля прокомментировал возобновление тренировок.

“Сейчас акцент на том, чтобы плавно подойти к силовым нагрузкам. Готовимся к рестарту чемпионата. Еще точно не понятно, когда он начнется. Надеемся, что как можно скорее.

Тренировки обычные, как всегда. Просто все обрабатывают руки, стараемся не здороваться за руки, а локтями“, - цитирует игрока телеканал Футбол.

Ранее стало известно, когда возобновится чемпионат Украины.