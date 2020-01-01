Конопля: Мы готовимся к рестарту чемпионата
Футболист отметил, что в Десне стараются здороваться локтями.
Защитник Десны Ефим Конопля прокомментировал возобновление тренировок.
“Сейчас акцент на том, чтобы плавно подойти к силовым нагрузкам. Готовимся к рестарту чемпионата. Еще точно не понятно, когда он начнется. Надеемся, что как можно скорее.
Тренировки обычные, как всегда. Просто все обрабатывают руки, стараемся не здороваться за руки, а локтями“, - цитирует игрока телеканал Футбол.
Ранее стало известно, когда возобновится чемпионат Украины.
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