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Конопля: Мы готовимся к рестарту чемпионата

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Футболист отметил, что в Десне стараются здороваться локтями.
Ефим Конопля
Ефим Конопля
ФК Десна

Защитник Десны Ефим Конопля прокомментировал возобновление тренировок.

“Сейчас акцент на том, чтобы плавно подойти к силовым нагрузкам. Готовимся к рестарту чемпионата. Еще точно не понятно, когда он начнется. Надеемся, что как можно скорее.

Тренировки обычные, как всегда. Просто все обрабатывают руки, стараемся не здороваться за руки, а локтями“, - цитирует игрока телеканал Футбол.

Ранее стало известно, когда возобновится чемпионат Украины.

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Теги: футбол, Ефим Конопля, Десна, чемпионат Украины, УПЛ
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