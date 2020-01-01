Шахтер может провести домашний матч с Динамо в Киеве

Команды могут договориться, чтобы не ехать в Киев.

Украинский эксперт Игорь Цыганык рассказал, что поединок Шахтер - Динамо может пройти в Киеве.

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“Шахтер и Динамо предложили доиграть чемпионат Украины в Киеве, но Александрия и Заря против данного решения. Насколько я знаю, УАФ даст возможность клубам самим решать, где играть, если клубы сами договорятся.

Шахтер сейчас в Киеве и Динамо в Киеве, поэтому они между собой договорятся не ехать в Харьков, а сыграть тут. УАФ позволит играть там, где они договорятся.

Им нет смысла ехать в Харьков ради матча при пустых трибунах. Но решение о возобновлении сезона 30-го мая пока условное. МОЗ Украины должно разрешить. Вероятно, что на неделю еще может затянуться возвращение“, - рассказал Цыганык в своем шоу на YouTube-канале Цыганык Live.

Ранее сообщалось, что УПЛ возобновится 30 мая.