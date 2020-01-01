В Украине хотят продлить расследование против Павелко на шесть месяцев

Временная следственная комиссия ведет дело против президента Украинской ассоциации футбола.

Временная следственная комиссия по расследованию возможного злоупотребления служебным положением президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко попросила продлить расследование еще на шесть месяцев.

Как сообщает официальный сайт Верховной Рады, ВСК по-прежнему изучает факты нарушения законодательства Украины со стороны функционера при рассмотрении вопросов финансирования и реализации бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины" в 2017-2018 годах.

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Отмечается, что Временная комиссия подготовила полугодовой отчет о работе правоохранительных органов и ходе расследования. В отчете описана роль в создании и реализации программы президента УАФ.

По словам представителей комиссии, в отчете есть еще непроверенные факты, и поэтому требуется время на их рассмотрение.

Ранее сообщалось, что ФИФА и УЕФА ведут расследование против Андрея Павелко.