Де Пена: Больше всего соскучился по Миколенко

Уругваец сообщил, что счастлив вернуться к тренировкам.

Полузащитник киевского Динамо Карлос де Пена прокомментировал возвращение команды к тренировкам, а также рассказал, за кем он больше всего соскучился.

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“Очень здорово вернуться на поле. Я скучал по тренировкам, по ребятам. Радует мысль, что мы скоро будем играть. Я жду старта - хочу играть и завершить чемпионат на втором месте. Мы будем усердно работать, чтобы сделать это“.

Я видел некоторых ребят во время карантина, потому что мы тренировались в маленьких группах. Я занимался с Дуэлундом, Вербичем, Пиваричем, а в последующие недели с Дуэлундом, Солем, Кадири, Русиным, Каргбо. Но наиболее соскучился по Миколенко“, - цитирует Де Пену пресс-служба Динамо.

Также уругваец подчеркнул, что у Миколенко большие перспективы и он сможет выступать в любой европейской лиге.

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“Думаю, он сможет играть в любой европейской лиге. Виталий - молодой и техничный игрок, готовый физически и являющийся хорошим левым защитником. Он силен и быстр и легко может играть в Англии, Испании или Италии. Я думаю, он перейдет в одну из команд из этих стран.

Виталий - хороший парень, мне комфортно с ним играть, у нас отличные отношения. Надеюсь, он будет играть в лучших лигах, и это будет скоро“, - отметил хавбек.

Ранее защитник Динамо Денис Попов рассказал, что рад вернуться к полноценным тренировкам.