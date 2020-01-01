Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Первый украинский футболист, который заразился COVID-19, рассказал о самочувствии

Комментариев: 0
Футболист заразился, вступив в контакт с инфицированным человеком.
Игрок Миная, заразившийся коронавирусом, рассказал о самочувствии
Игрок Миная, заразившийся коронавирусом, рассказал о самочувствии
ФК Минай

Несколько дней назад стало известно, что игрок Миная, имя которого не разглашается, сдал положительный тест на коронавирус. Этот игрок рассказал пресс-службе клуба о своем состоянии.

“Слава Богу, у меня все хорошо, сама болезнь проходит без симптомов. Нет ни кашля, ни повышенной температуры, ни чего-то другого. Я не в больнице, как все пишут, а дома - на самоизоляции.

Читай также: Тесты игроков Ворсклы на коронавирус оказались отрицательными

Как заразился? Контактировал с человеком, у которого позже обнаружили коронавирус. Когда узнал об этом, то и я, и моя жена, конечно, немного испугались. У нас же ребенок. Решили для себя пойти провериться и сдали тесты. Они оказались положительными, о чем я сразу сообщил клубу.

Теперь оба дома, на самоизоляции. Постоянно на связи с врачом. Через несколько дней будем делать повторный тест. Надеюсь, что он будет отрицательный. В таком случае смогу вернуться к тренировкам“, - отметил футболист.

Примечательно, что этот игрок стал первым официальным случаем заражения коронавирусом в украинском футболе.

Поделись:
Теги: Минай, Украина, футбол, коронавирус
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь