Первый украинский футболист, который заразился COVID-19, рассказал о самочувствии

Футболист заразился, вступив в контакт с инфицированным человеком.

Несколько дней назад стало известно, что игрок Миная, имя которого не разглашается, сдал положительный тест на коронавирус. Этот игрок рассказал пресс-службе клуба о своем состоянии.

“Слава Богу, у меня все хорошо, сама болезнь проходит без симптомов. Нет ни кашля, ни повышенной температуры, ни чего-то другого. Я не в больнице, как все пишут, а дома - на самоизоляции.

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Как заразился? Контактировал с человеком, у которого позже обнаружили коронавирус. Когда узнал об этом, то и я, и моя жена, конечно, немного испугались. У нас же ребенок. Решили для себя пойти провериться и сдали тесты. Они оказались положительными, о чем я сразу сообщил клубу.

Теперь оба дома, на самоизоляции. Постоянно на связи с врачом. Через несколько дней будем делать повторный тест. Надеюсь, что он будет отрицательный. В таком случае смогу вернуться к тренировкам“, - отметил футболист.

Примечательно, что этот игрок стал первым официальным случаем заражения коронавирусом в украинском футболе.