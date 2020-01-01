Первый украинский футболист, который заразился COVID-19, рассказал о самочувствии
Несколько дней назад стало известно, что игрок Миная, имя которого не разглашается, сдал положительный тест на коронавирус. Этот игрок рассказал пресс-службе клуба о своем состоянии.
“Слава Богу, у меня все хорошо, сама болезнь проходит без симптомов. Нет ни кашля, ни повышенной температуры, ни чего-то другого. Я не в больнице, как все пишут, а дома - на самоизоляции.
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Как заразился? Контактировал с человеком, у которого позже обнаружили коронавирус. Когда узнал об этом, то и я, и моя жена, конечно, немного испугались. У нас же ребенок. Решили для себя пойти провериться и сдали тесты. Они оказались положительными, о чем я сразу сообщил клубу.
Теперь оба дома, на самоизоляции. Постоянно на связи с врачом. Через несколько дней будем делать повторный тест. Надеюсь, что он будет отрицательный. В таком случае смогу вернуться к тренировкам“, - отметил футболист.
Примечательно, что этот игрок стал первым официальным случаем заражения коронавирусом в украинском футболе.
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