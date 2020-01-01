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Шевченко: Пусть Милан решает, покупать Миколенко или нет

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Наставник сборной Украины отметил, что защитник Динамо существенно улучшил свою игру.
Виталий Миколенко
Виталий Миколенко
УАФ

Легендарный экс-футболист Андрей Шевченко, ныне работающий главным тренером сборной Украины, прокомментировал возможный переход защитника Динамо Виталия Миколенко в Милан.

"Миколенко очень вырос как игрок, он провел два года в сборной. У него много возможностей для совершенствования, и это важно для нас.

Пусть Милан решает, покупать его или нет", - приводит слова Шевченко Pianeta Milan.

Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко попал в сферу интересов Наполи.

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Теги: Андрей Шевченко, Виталий Миколенко, футбол, трансфер
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