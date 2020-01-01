Шевченко: Пусть Милан решает, покупать Миколенко или нет

Наставник сборной Украины отметил, что защитник Динамо существенно улучшил свою игру.

Легендарный экс-футболист Андрей Шевченко, ныне работающий главным тренером сборной Украины, прокомментировал возможный переход защитника Динамо Виталия Миколенко в Милан.

"Миколенко очень вырос как игрок, он провел два года в сборной. У него много возможностей для совершенствования, и это важно для нас.

Пусть Милан решает, покупать его или нет", - приводит слова Шевченко Pianeta Milan.

Ранее сообщалось, что Виталий Миколенко попал в сферу интересов Наполи.