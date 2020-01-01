Шахтер проведет спарринг перед официальным матчем с Динамо

"Горняки" продумали стратегию восстановления формы перед началом сезона.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру рассказал, как его подопечные будут готовиться к возобновлению сезона, которое запланировано на 30 мая.

"В воскресенье проведем игру между собой: две команды, состоящие из наших футболистов. А до встречи с Динамо планируем еще один тренировочный матч, чтобы ребята больше адаптировались к игре.

Сейчас очень важно пройти период адаптации футболистов, постараться научить их заново определенным вещам, напомнить точный тайминг прохода в зоны и передач", - приводит слова Каштру официальный сайт Шахтера.

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"Психологически, технически, тактически мы будем себя показывать абсолютно достойно. Уверен, все эти факторы приведут нас на высокий уровень. Когда происходят такие паузы, единственной проблемой является адаптация мозга и тела к тому, чего требует игра: находить зоны, быстро принимать решения. Это самое сложное.

Но есть определенные стратегии, которые мы адаптировали к этому. Когда были зимние сборы, мы привели в действие эти стратегии и хорошо показали себя с Бенфикой. Теперь, думаю, сможем провести такую же работу и подготовить ребят к требованиям игры", - отметил специалист.

Ранее Луиш Каштру рассказал о физическом состоянии футболистов Шахтера.