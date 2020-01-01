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Тесты игроков Ворсклы на коронавирус оказались отрицательными

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Полтавская команда может возобновить тренировочный процесс.
Игроки Ворсклы успешно прошли тестирование на COVID-19
Игроки Ворсклы успешно прошли тестирование на COVID-19
ФК Ворскла

Несколько дней назад игроки, тренерский штаб и сотрудники Ворсклы сдали тесты на коронавирус, как предусматривают рекомендации ВОЗ.

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Официальный сайт полтавского клуба сообщает, что из лаборатории поступили результаты тестирования, и ни у кого из представителей Ворсклы не обнаружили COVID-19.

Таким образом, уже в пятницу, 15 мая, подопечные Юрия Максимова смогут приступить к полноценным тренировкам.

Ранее сообщалось, что Мариуполь сдал тесты на коронавирус.

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Теги: Ворскла, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, коронавирус, тест
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