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Миколенко - о переходе в первую команду: Первый месяц я боялся в столовую заходить

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Защитник Динамо отметил, что ему было сложно общаться со старшими игроками команды.
Виталий Миколенко (в центре)
Виталий Миколенко (в центре)
ФК Динамо Киев

Защитник киевского Динамо Виталий Миколенко поделился воспоминаниями о своем переходе в первую команду.

"Я год сидел на замене, но этого никто не помнит. Наверное, после этого года прошла трясогузка. Первый месяц я боялся в столовую заходить. Ну, не боялся, но меня трясло прилично. Просто трясло, потому что раньше ты видел этих людей по телевизору, а сейчас с ними ужинаешь, обедаешь.

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Для меня был пример Шапаренко. Мы с ним вместе перешли, но он в заявку раньше попал. Потом мы начали тренироваться с первой командой. К нему была белая зависть, потому что он хорошо влился в коллектив, хорошо с парнями разговаривал.

А я хоть и коммуникабельный, но мне было сложно со старшими сначала общаться", - сказал Миколенко в интервью YouTube-каналу ТРЕНДЕЦ.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо Виталий Миколенко попал в сферу интересов Милана.

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Теги: Виталий Миколенко, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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