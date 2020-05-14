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Футболисты и тренера Мариуполя прошли тест на коронавирус

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Азовский клуб готовится к возобновлению сезона.
Игроки и тренера Мариуполя сдали тесты на коронавирус
Игроки и тренера Мариуполя сдали тесты на коронавирус
ФК Мариуполь

Мариуполь активно готовится к возобновлению тренировочного процесса и сезона-2019/20, который был остановлен из-за коронавируса.

Как сообщает официальный сайт Мариуполя, все футболисты, тренерский штаб и сотрудники клуба сдали тесты на COVID-19. Образцы у них брали представители киевской клиники "Столица" совместно с лабораторией "Med Lab", которые ранее проверяли Шахтер и СК Днепр-1.

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"Как прошло тестирование? Спокойно. Не могу сказать, что понравилось, но все было нормально", - поделился впечатлениями защитник Мариуполя Сергей Яворский.

Отмечается, что результаты тестирования будут известны не позже субботы.

Ранее сообщалось, что игроки Динамо получили результаты тестов на коронавирус.

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Теги: Мариуполь, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, вне игры, коронавирус, тест
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