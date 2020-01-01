"Спасибо. Не нужно": Заря ответила на предложение Суркиса предоставить базу в Киеве
Луганский клуб отметил, что им хорошо и в Запорожье.
Президент Динамо Игорь Суркис высказался по поводу сложившейся ситуации в украинском футболе.
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Он отметил, что логичнее всего было бы доиграть УПЛ в Киеве и даже заявил, что готов предоставить луганской Заре, которая сейчас базируется в Запорожье, базу клубной ДЮСШ для размещения.
Эти слова Суркиса были размещены на фанатском аккаунте Зари, и официальная страница команды не оставила предложение президента Динамо без ответа.
"Спасибо. Не нужно. Мы и в Запорожье себя неплохо чувствуем", - ответил клуб.
Ранее сообщалось, что президент Динамо Игорь Суркис оценил работу УАФ во время карантина.
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