"Спасибо. Не нужно": Заря ответила на предложение Суркиса предоставить базу в Киеве

Луганский клуб отметил, что им хорошо и в Запорожье.

Президент Динамо Игорь Суркис высказался по поводу сложившейся ситуации в украинском футболе.

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Он отметил, что логичнее всего было бы доиграть УПЛ в Киеве и даже заявил, что готов предоставить луганской Заре, которая сейчас базируется в Запорожье, базу клубной ДЮСШ для размещения.

Эти слова Суркиса были размещены на фанатском аккаунте Зари, и официальная страница команды не оставила предложение президента Динамо без ответа.

"Спасибо. Не нужно. Мы и в Запорожье себя неплохо чувствуем", - ответил клуб.

Ранее сообщалось, что президент Динамо Игорь Суркис оценил работу УАФ во время карантина.