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Каштру: Ребята не в идеальных, но в хороших кондициях

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Специалист отметил, что главная цель Шахтера - стать чемпионом Украины.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
ФК Шахтер Донецк

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру рассказал о состоянии футболистов после карантина.

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“Не все игроки находятся на одном уровне готовности, но большой разницы нет. С самого начала карантина мы ежедневно наблюдали абсолютно за всеми игроками и прекрасно знаем, что они пребывают в удовлетворительном состоянии, чтобы подготовиться к первому официальному матчу с Динамо.

Надеемся сыграть этот поединок уже в конце мая. Ребята не в идеальных, но в хороших кондициях, чтобы отработать до возобновления чемпионата. До поединка достаточно времени, чтобы достойно показать себя.

Сейчас нет проблем: все в форме и тренируются вместе. В нашем распоряжении 30 футболистов, и они чувствуют себя отлично, готовы работать и играть. Будем тренироваться ежедневно с соблюдением максимальных мер безопасности, которые рекомендованы“, - цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Луиш Каштру на первой тренировке Шахтера после карантина
Луиш Каштру на первой тренировке Шахтера после карантина
ФК Шахтер Донецк

Также специалист отметил, что главной целью для “горняков“ является чемпионство в Украине и хорошее выступление в еврокубках

“Главная цель Шахтера - стать чемпионом. С первой секунды сезона чемпионат Украины является приоритетом. Цель в Лиге Европы - продолжать демонстрировать то, что мы показывали в еврокубковых матчах.

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Нашу команду уважают в Европе, мы еще не проиграли ни одного поединка на выезде - ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Должны поддерживать эту динамику и прибавлять в домашних играх.

Дома мы не показали всего, на что способны, а потому постараемся улучшить ситуацию в следующей встрече с Вольфсбургом. Стать чемпионами Украины и пройти успешный путь в Лиге Европы - вот наши цели“, - добавил Каштру.

Ранее сообщалось, что Шахтер провел первую полноценную тренировку за два месяца.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер, Шахтер Донецк, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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