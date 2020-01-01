Каштру: Ребята не в идеальных, но в хороших кондициях

Специалист отметил, что главная цель Шахтера - стать чемпионом Украины.

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру рассказал о состоянии футболистов после карантина.

Читай также: Игрок сборной Украины - о карантине: Уже не знал, или самому застрелиться или кого-то

“Не все игроки находятся на одном уровне готовности, но большой разницы нет. С самого начала карантина мы ежедневно наблюдали абсолютно за всеми игроками и прекрасно знаем, что они пребывают в удовлетворительном состоянии, чтобы подготовиться к первому официальному матчу с Динамо.

Надеемся сыграть этот поединок уже в конце мая. Ребята не в идеальных, но в хороших кондициях, чтобы отработать до возобновления чемпионата. До поединка достаточно времени, чтобы достойно показать себя.

Сейчас нет проблем: все в форме и тренируются вместе. В нашем распоряжении 30 футболистов, и они чувствуют себя отлично, готовы работать и играть. Будем тренироваться ежедневно с соблюдением максимальных мер безопасности, которые рекомендованы“, - цитирует Каштру официальный сайт Шахтера.

Луиш Каштру на первой тренировке Шахтера после карантина ФК Шахтер Донецк

Также специалист отметил, что главной целью для “горняков“ является чемпионство в Украине и хорошее выступление в еврокубках

“Главная цель Шахтера - стать чемпионом. С первой секунды сезона чемпионат Украины является приоритетом. Цель в Лиге Европы - продолжать демонстрировать то, что мы показывали в еврокубковых матчах.

Читай также: Суркис назвал главную позицию Динамо при возобновлении УПЛ

Нашу команду уважают в Европе, мы еще не проиграли ни одного поединка на выезде - ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Должны поддерживать эту динамику и прибавлять в домашних играх.

Дома мы не показали всего, на что способны, а потому постараемся улучшить ситуацию в следующей встрече с Вольфсбургом. Стать чемпионами Украины и пройти успешный путь в Лиге Европы - вот наши цели“, - добавил Каштру.

Ранее сообщалось, что Шахтер провел первую полноценную тренировку за два месяца.