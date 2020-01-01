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"Провал": Суркис оценил работу УАФ во время карантина

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Президент Динамо в очередной раз раскритиковал организацию.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Президент Динамо Игорь Суркис поделился мнением о работе УАФ во время приостановки чемпионата Украины из-за пандемии коронавируса.

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“Считаю, что коммуникация УАФ с клубами и главными тренерами команд во время карантина должна быть совершенно иной. Не было никакой серьезной коммуникации, мы не знали какая позиция УАФ по ключевым вопросам - по формату и месту доигровки чемпионата, что делать с заменами, сколько их будет, 5 или 3 и так далее. И таких вопросов множество.

Валерий Васильевич Лобановский неоднократно повторял: “В футболе мелочей не бывает“. И вот из таких “мелочей“ складывается общее отношение к делу.

Провалена была эта “коммуникация“. Такое впечатление, что их позиция это “каждый должен выплывать сам по себе“. Допустим, Динамо и Шахтер с этим справятся, но остальным как быть?“, - приводит слова президента официальный сайт Динамо.

Отметим, что Суркис назвал главную позицию Динамо при возобновлении УПЛ.

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Теги: Игорь Суркис, Динамо Киев, УАФ, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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