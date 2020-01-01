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Чемпионаты Украины U-21 и U-19 завершили досрочно

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Клубы УПЛ на всеобщем заседании приняли решение не доигрывать сезон.
Чемпионаты Украины U-21 и U-19 не будут доиграны
Чемпионаты Украины U-21 и U-19 не будут доиграны
ФК Шахтер Донецк

Клубы УПЛ провели рабочее заседание, на котором обсуждались вопросы возобновления чемпионата.

Как сообщает Football.ua, было принято решение не доигрывать молодежные и юношеские чемпионаты Украины U-21 и U-19.

Участники решили, что необходимо досрочно завершить сезон, который остановили из-за пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что УПЛ возобновится 30 мая. Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий прокомментировал данное решение.

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Теги: Украина, футбол, коронавирус
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