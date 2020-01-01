Чемпионаты Украины U-21 и U-19 завершили досрочно
Клубы УПЛ на всеобщем заседании приняли решение не доигрывать сезон.
Клубы УПЛ провели рабочее заседание, на котором обсуждались вопросы возобновления чемпионата.
Как сообщает Football.ua, было принято решение не доигрывать молодежные и юношеские чемпионаты Украины U-21 и U-19.
Участники решили, что необходимо досрочно завершить сезон, который остановили из-за пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что УПЛ возобновится 30 мая. Исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий прокомментировал данное решение.
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